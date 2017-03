Buffy y sus cazavampiros se reúnen después de 20 años

Hace unos días se reunió el elenco de la serie televisiva “El príncipe del rap” y hoy toca turno a Buffy the Vampire Slayer, programa protagonizado por Sarah Michelle Gellar, Nicholas Brendon, Anthony Stewart Head y Alyson Hannigan, que tuvo su último episodio en mayo de 2003.

El pasado 10 de marzo se cumplieron dos décadas de la serie (se estrenó en 1997) por lo que sus protagonista tuvieron un reencuentro el cual quedó plasmado en las páginas de la revista Entertainment.

La reunión la integran: Joss Whedon (creador de la serie), Alyson Hanningan (Willow), James Masters (Spike), Alexis Denisof (Wesley), Seth Green (Oz), Nicholas Brendon (Xander), Amber Benson (Tara), Emma Caulfield (Anya) y Charisma Carpenter (Cordelia).

Así la portada de la nueva edición:

20 years in the making…and here it is!! Thank you @EW for making it all happen and @David_Boreanaz …for just being you!! pic.twitter.com/4cG8Q7vTcG

— Sarah Michelle (@SarahMGellar) March 29, 2017