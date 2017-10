Bruce Banner se enfrentará a Hulk en Thor: Ragnarok

Ciudad de México.- Ya no es ningún secreto que Hulk aparecerá en Thor: Ragnarok, film de “La Casa de las Ideas” que estrenará el 3 de noviembre de 2017. El personaje ha ganado más peso y adeptos gracias a la interpretación de Mark Ruffalo, quien durante la promoción de “Now You See Me 2” adelantó algo de lo que veremos del Vengador.

En charla con los medios, el actor dio a entender que tanto Bruce Banner y el Gigante Esmeralda tendrán una lucha interna para determinar cuál es la personalidad predominante: “Siempre ha estado huyendo de sí mismo o tratando de negar su identidad, pero ahora van a chocar. Va a ser emocionante ver cómo se resuelve eso”. “La única persona de la que Hulk tiene miedo es Banner”, añadió.

La nueva película del Dios del Trueno no sólo tendrá en sus filas a Ruffalo, sino también Chris Hemsworth (es Thor), Tom Hiddleston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Anthony Hopkins (Odín), Tessa Thompson (Valkyrie), Jeff Goldblum (Grandmaster), Karl Urban (Skurge) y la gran Cate Blanchett (Hela). Todos ellos estarán bajo las órdenes de Taika Waititi para una producción que promete ser épica.

