Britney Spears, Rihanna, Kanye West e incluso Michael Phelps, en la gala de los premios MTV

El regreso de Britney Spears, la actuación de Rihanna y el espectáculo que pueda ofrecer Kanye West son los platos fuertes de la gala de los MTV Video Music Awards (VMA), que se celebra este domingo en Nueva York, que también contará con la presencia de los mediallistas olímpicos estadounidenses.

Kanye West se ha convertido poco a poco en el rey de estas galas y, por ello, en esta ocasión MTV ha decidido dar al rapero cuatro minutos de total libertad para hacer lo que le venga en gana.

El marido de Kim Kardashian acaparó todos los focos el año pasado con un disperso discurso de más de diez minutos en el que anunció sus planes de ser candidato a presidente de Estados Unidos en 2020.

Ya en 2009, West robó el protagonismo a otros artistas al subir al escenario del Radio City Music Hall de Nueva York justo cuando Taylor Swift celebraba su victoria en la categoría de mejor vídeo musical femenino por You Belong With Me para mostrar su enfado por el hecho de que el público prefiriera ese trabajo frente a Single Ladies de Beyoncé.

Sin Taylor Swift

Según varios medios estadounidenses, Swift no estará en la gala de este año pero, tras las polémicas que ha vuelto a vivir con el rapero recientemente, se da por hecho que su nombre saldrá a relucir.

Rihanna, una habitual en estos galardones y que recibirá el premio honorífico Michael Jackson Video Vanguard, será la encargada de abrir la gala con una esperada actuación en la que hará un repaso a toda su carrera.

Mientras, Britney Spears regresará a los VMA tras casi diez años de ausencia y lo hará subiéndose al escenario junto a G-Eazy para presentar Make Me..., un tema de su nuevo álbum Glory.

También están confirmadas actuaciones de Ariana Grande junto a Nicki Minaj o de Nick Jonas, mientras que entre los rumores destacan posibles apariciones de Beyoncé y la británica Adele, que encabezan la lista de nominados a los premios.

Kardashian y Phelps

En esta ocasión, en lugar de contar con un único maestro de ceremonias -un papel que el año pasado desempeñó Lady Gaga-, MTV repartirá la tarea entre varios cómicos.

Para entregar los premios el canal musical cuenta, entre otros, con Jimmy Fallon, Kim Kardashian, Alicia Keys, Sean Diddy Combs, el nadador Michael Phelps y el equipo estadounidense de gimnasia que ganó el oro en los Juegos Olímpicos.

El espectáculo lo acogerá por primera vez el Madison Square Garden de Nueva York y será retransmitido en directo por televisión.

Con once nominaciones, Beyoncé es quien más papeletas tiene para llevarse a casa galardones, que se entregan en función de los votos del público.

Por el premio a priori más importante, el de vídeo del año, la estadounidense compite con Adele, Drake, Justin Bieber y Kanye West.