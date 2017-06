Betty Monroe se defiende de unos asaltantes

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Empezaron a maltratar a mi asistente, que está embarazada y es diabética, y ahí fue cuando reaccioné, pateé al asaltante, se cayó y aproveché para arrancar el auto”, recuerda Betty Monroe, vía telefónica.

La actriz responde la llamada mientras maneja, horas después del asalto que ella y su acompañante sufrieron ayer, en Mixcoac, al sur de Ciudad de México.

Fueron dos los hombres que las atacaron, uno de ellos colocando la pistola en la cabeza de la actriz, quitándole sus tarjetas bancarias e identificaciones.

Alejadas del peligro, Betty Monroe y su asistente interpusieron una denuncia ante las autoridades y ahora, conforme al proceso legal, tendrán que ratificar y participar en la elaboración de los retratos hablados de los acusados.

“Ya hay un antecedente de los hechos y no me quedé callada, no soy la única mexicana a quien le pasan estas cosas, es una inseguridad terrible la que vivimos, fue una impotencia la que sentí, pero no podemos quedarnos callados y tener miedo”, subraya. Recalca que pudo ver perfectamente a sus atacantes, pues el asalto duró más de lo normal. “No me opuse, al principio estábamos las dos mujeres y les dije que se llevaran todo, pero cuando empezaron a maltratar a mi asistente que está embarazada y es diabética, reaccioné. “Si no está ella, me agarro a golpes, soy de mecha en cosas injustas y fue cuando vi lo que le hacían que me enojé”, apunta.

Destaca que su asistente fue checada por médicos y se encuentra bien de salud y tranquila. Monroe niega tener miedo de que los asaltantes la busquen, una vez que se llevaron identificaciones con la dirección de la también conductora. Las tarjetas bancarias las canceló.

“Vivo en un lugar seguro, no vivo sola y no puedo tener miedo para defenderme en mi país”, expresa. “Como ciudadanos debemos comenzar el cambio nosotros mismos, siempre se lo dejamos a los gobernantes que no van a acordes a las necesidades del pueblo y no debe ser así”, consideró la entrevistada.

Ensaya obra. Monroe, tapatía de 40 años de edad, se encuentra en ensayos de la obra “Una noche de locuras”, comedia de enredos a estrenar la semana próxima en Sinaloa y donde alternará funciones con Sabine Moussier.

“Hay un enredo de amor, de mentiras y el personaje de Sofía, que hacemos nosotras, es la que llega a descubrir eso. Estamos porque las dos somos mamás, con familia y le dije: no seas gacha, aviéntate un fin de semana y yo otro y así tenemos chamba y atendemos hijos”, explica.

“Una noche de locuras” tiene por los próximos tres meses fechas en estados como Sonora y Chihuahua.

A la Ciudad de México llegaría a fines de agosto, conforme a los planes. En el elenco, bajo la dirección de Lenny Zundel, se encuentran Agustín Arana, Julio Camejo, Ricardo Franco y Candela Márquez.

