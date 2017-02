Si bien el bra es una prenda que nos da soporte y nos ayuda a lucir sexys con ropa o sin ella, también es importante mencionar que existen muchos beneficios al no usar sostén. Conócelos a continuación:

Viva la comodidad

No usar sostén te hace sentir libre y mucho más cómoda, ya que tus senos se encuentran en su estado natural, sin resortes que aprieten ni varillas que te corten la respiración.

Evitas el sudor

La mayoría de los materiales con que está hecha la lencería favorecen la transpiración. Por ello, cuando no usas sostén, tu piel está más fresca y libre de malos olores.

Te sientes poderosa

No sé a ustedes, pero a mí me encanta salir a la calle sin sostén y la razón es que además de estar cómoda, me siento dueña de mi cuerpo y de poder decidir qué debo llevar puesto.

Olvídate de los tabús

Muchas mujeres piensan que si no usan sostén, los senos pierden su firmeza y se ‘caen’, pero esto es totalmente falso. La tonicidad y forma de tus senos no depende del uso del bra. Lo que sí puedes hacer son estos efectivos ejercicios para tonificar tus senos para mantenerlos en su lugar. ¡Let’s go!

Aprendes a amar la belleza de tu cuerpo

Otro de los beneficios de no usar sostén es que apreciarás la forma y naturaleza de tus senos. ¿Son grandes, pequeños ó medianos? ¡Qué importa! Andar sin bra, es liberador y le dará un ego-boost a tu autoestima.