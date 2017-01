Ben Affleck podría abandonar The Batman

Aunque tanto Warner/DC como Ben Affleck habían confirmado la dirección, guion y estelar de él en la película solitaria The Batman –y hasta se han manejado 2017 y 2018 como años de rodaje y estreno– el hombre clave en este proyecto ha dado una declaración de principio de año bastante… inquietante.

“No hay algo concreto y no hay guion”, dijo Affleck en entrevista para The Guardian. “Si las cosas no se concretan de una forma que yo piense que sea grandiosa, no voy a hacerlo”.

Francamente, esto nos entristece… pero de alguna forma también nos hace sentir un gran respeto por Affleck, quien prefiere no hacer la película antes que ceder a una gran suma de dinero y apresurar las cosas. “No voy a escribir y dirigir nada que no piense que no sea lo suficientemente bueno para hacerse”, dijo a otro medio días atrás. “Definitivamente voy a hacer algo de lo que esté seguro que sea especial… no hay suficiente dinero en el mundo que amerite hacer que una versión mediocre de Batman”.

¿Qué les parece? Eso sí… nos encantó que en la entrevista, Batfleck dice que su hijo Sam sigue pensando que su papá es Batman.

¡Nosotros también lo creemos, Ben! ¡Tómate tu tiempo!