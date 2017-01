Belinda y Criss Angel derrochan amor en Twitter

La pareja ha estado saliendo desde hace un par de meses.

Como te informamos, Belinda y Criss Angel comenzaron a salir a principios del mes de noviembre, en aquel entonces a ella la llamaron “roba-maridos” y él de inmediato aclaró ser un hombre libre. Las cosas se calmaron y comenzaron a presumir su amor.

Como era de esperarse, antes de concluir el año, Belinda y el famoso ilusionista derrocharon amor en Twitter:

“De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a @CrissAngel que me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas”, escribió la cantante.

Y posteriormente agregó: “Happy New Year @CrissAngel mi amor!!!”.

Al respecto, Criss respondió: “Mi amor, tú me inspiras para ser el mejor hombre que pueda ser, tú trasciendes el amor verdadero y la felicidad pura. Eres una verdadera bendición, te amo mucho. Feliz año nuevo mi amor @belindapop, eres el amor de mi vida”.

Qué tal.