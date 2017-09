Belinda se compromete a reconstruir 3 casas en Morelos

- in Espectáculos

By canal44

Belinda continúa demostrando el compromiso que siente con los mexicanos tras el sismo de 7.1 grados Richter.

México-.Belinda recolectó víveres a los afectados en la Ciudad de México, y los llevó a Jojutla, lugar ubicado en el estado de Morelos, donde al ver la devastación que dejó el temblor, no dudó en comprometerse a reconstruir algunas casas para las familias.

La actriz dijo que por el momento no es de su interés realizar un concierto benéfico para recabar fondos y donarlo a los damnificados, por el momento la actriz explicó que por ahora su interés se concentra en cumplir con su promesa de construir casas.

La cantante aclaró que su compromiso por el momento es únicamente con 3 casas. “Ahorita nos comprometimos con 3 casas que estaban destruidas, obviamente pues yo no tengo el poder que tiene el gobierno, el gobierno tiene que ocuparse de reconstruir estas casas, yo soy una figura pública, soy una cantante que pues yo trabajo y pues hago conciertos y de ahí es de donde estoy sacando esta inversión para yo personalmente hacerlo, pero eso no me está ayudando nadie, es de parte de mi Fundación Gaia Planeta Azul”.

“Amigos, Hay muchas familias que se quedaron sin nada, hoy estuve en Jojutla Morelos, uno de los lugares más afectados, pero necesitan más ayuda! Por favor todos donen y aporten! Mi fundación @gaiaplanetazul se compromete a construir las casas de esta zona”, escribió en sus redes sociales.

Con información de ‘Primera Mano’.