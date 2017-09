Belinda explota en redes sociales contra conductor del programa ‘Hoy’

Alfredo Gudinni acusó a la cantante de ayudar a los damnificados con una intención política

México.-Belinda ha sido una de las famosas más comprometidas en ayudar a las víctimas del terremoto que sacudió México el pasado 19 de septiembre. El movimiento telúrico ocurrió a las 13:14 horas y después de que la cantante se dio cuenta de la gravedad salió a las calles a remover escombros, a recabar víveres, repartirlos de mano en mano y no sólo en la ciudad de México.

La tarde de este domingo 25 de septiembre, Alfredo Gudinni, conductor del programa ‘Hoy’, publicó en su Twitter que la ayuda de Belinda era parte de una campaña política: “ PRI (Partido Revolucionario Institucional) utiliza a Belinda para ganar gubernaturas en Chiapas y Morelos”, compartió en su cuenta, citando un video de YouTube que contenía la información.

Solo unos minutos bastaron para que la cantante y sus casi cinco millones de seguidores contestaran al señalamiento: “Y ¿cuánto te pagaron a ti por decir eso imbécil? Yo no estoy ligada a ningún partido político, solo he querido ayudar así que deja de publicar estupideces para distraer de los problemas que tenemos en este momento porque no me voy a dejar”, replicó la joven.

“He estado ayudando desde el día uno desinteresadamente, así que mejor ponte a hacer algo en lugar de querer usarme para distraer”, le escribió a Gudinni, en Twitter. El colaborador del programa ‘Hoy’ se limitó a explicar que compartió información que vio en redes sociales.

Fuente: Univision