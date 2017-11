A mí me gusta que mi canción les haga pensar

Estados Unidos.- Becky G explota luego de la censura a su canción.

La música urbana en estos momentos se encuentra en su mejor momento, pues ya son muchos los artistas que se han comenzado a unir a este género.

Sin embargo es muy curioso que dentro de la música urbana los que más sobresalen sean específicamente los cantantes masculinos.

Pero esto no detiene a las mujeres, pues son varias ya las que lo están haciendo a lo grande, como Becky G, quien le dha dado la vuelta al mundo con su éxito ‘Mayores’.

Este tema, es latino y súper sexy, y no está pasando nada desapercibido pues ya está causando gran revuelo.

La canción de Becky G está llamando más la atención no solo por su ritmo, sino por la letra que contiene.

Que para Becky G, es precisamente un ejercicio de igualdad y libertad.

Sin embargo parece ser que no puede ser del todo libre ya que Becky G explota luego de la censura a su canción.

Esto fue a raíz de que vivió una situación incómoda durante un reality show en español.

Ahí la cantante se vio obligada a cambiar la letra de su canción.

La letra original dice:

“A mí me gustan más grandes / Que no me quepa en la boca / Los besos que quiera darme / Y que me vuelva loca”; y en el programa la letra cambió a: “A mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca me haga volar en el aire y que me vuelva loca”

La que debió cambiar de esta manera:

Con lo que al termino del programa, Becky G defendió su postura sobre la canción y declaró lo siguiente:

“Hay muchas canciones muy sexys en la música en estos momentos, pero las cantan hombres. ¿Des-pa-ci-to habla solo de bailar? ¿O qué dice Enrique Iglesias al cantar: ‘Solo en tu boca yo quiero acabar’? Ahora que una mujer canta lo mismo que ellos es un problema para algunas personas. A mí me gusta que mi canción les haga pensar”.

