Becky G cautiva a sus fans en redes sociales con bailecito. 

Las imágenes en pocos minutos alcanzaron miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios elogiando los movimientos de la mujer.

Becky G tiene una escena de la película Selena muy grabada en su mente, cuando Abraham Quintanilla le dice a su hija:

“Ser méxico-americano no es fácil, tenemos que demostrarle a los mexicanos qué tan mexicanos somos y a los americanos qué tan americanos somos”, y esa situación ha tenido que enfrentar ella desde que decidió cantar en español.

“El mundo latino me daba miedo, porque cuando vi esa escena me di cuenta que, como ella, yo estaba en medio, pensé no me van aceptar, mi español es un poco pocho, en fin, pero cuando llegó el momento dije no importa lo que diga la gente, voy a tratar, a ver qué pasa y grabé una canción que se llama ‘Sola’”.