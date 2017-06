Bebé sufre por atorar sus dedos en un Spinner Fidget (VIDEO)

México.- Un video que circula en redes sociales demuestra que el dispositivo llamado Spinner Fidget no es apto para los más pequeños de la casa.

En las imágenes se aprecia el sufrimiento de una bebé quien atoró de manera accidental uno de sus dedos en una de las argollas metálicas que tiene el aparato.

Con el llanto a flor de piel, varias personas intentan cortar el accesorio, de hecho en la misma publicación señalan que esto es muy difícil debido a que son de ¼ de pulgada de grosor.

Aunque el video no muestra si consiguen despojar del dedito el aro, es una clara advertencia para los padres de no permitir que sus hijos manipulen el Spinner Fidget sin su supervisión, ya que no es un juguete apto para todos.