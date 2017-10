Barack y Michelle Obama, su historia de amor ¡a los cines!

- in Cine

By canal44

La película llamada ‘Southside With You’, es una recreación de ese primer día que compartieron el presidente de EUA y la primera dama

Lo que comenzó como un amor de verano, se convirtió en un romance reconocido internacionalmente y con los protagonistas viviendo en la Casa Blanca de los Estados Unidos.

La historia de amor de Barack y Michelle Obama llegó este viernes a las salas de cine revelando cómo se tejió uno de los matrimonios más influyentes de EUA.

SU HISTORIA DE AMOR INICIÓ COMO LA COMENZARON MUCHOS: EN UNA CITA AL CINE.

Aquella vez, en 1989, los jóvenes Barack Obama y Michelle Robinson fueron a ver una película de Spike Lee: Do The Right Thing.

Sin embargo, la velada no pintaba bien para Barack pues Michelle (ambos se conocieron y trabajaron en un estudio de abogados) le dijo, seco y contundente: “esta no es una cita”.

El ahora presidente de Estados Unidos ha relatado en diversas ocasiones, que invitó a Michelle a cenar, ella aceptó con la condición de que no sería “una cita”.

Según describió el mismo Obama en su libro de 2006 The Audacity of Hope (La audacia de la esperanza), en un momento crucial para su historia, mientras compartían un helado, finalmente se decidió a besarla.

“SUPO A CHOCOLATE”, ESCRIBIÓ EL MANDATARIO.

Allí, en esa cita en el sureste de Chicago, inició un noviazgo de tres años que culminó en la boda de los Obama en octubre de 1992 y años más tarde en su llegada a la Casa Blanca.

La película, llamada Southside With You (en referencia al barrio de Chicago donde ocurrió el encuentro), es una recreación de ese primer día que compartieron el presidente de EUA y la primera dama.

EL FILME, FUE PRESENTADO CON BOMBOS Y PLATILLOS COMO PARTE DE LA SELECCIÓN OFICIAL DE PELÍCULAS A PRESENTARSE ESTE AÑO EN EL FESTIVAL DE CINE DE SUNDANCE.

Parker Sawyers y Tika Sumpter.

Tika Sumpter.

Escrita y dirigida por Richard Tanne, la película cuenta con un reparto de jóvenes figuras: Tika Sumpter, en el papel de Michelle y Parker Sawyers, quien se convierte en Barack.