Autoridades interrogan a Marilou Danley, la novia del atacante de Las Vegas

Estados Unidos.-La novia del pistolero de Las Vegas, de regreso en Estados Unidos después de un viaje de varias semanas al extranjero, estará en el centro de la investigación por la muerte de 59 personas, mientras las autoridades intentan determinar por qué un hombre sin antecedentes conocidos de violencia abrió fuego contra la multitud que asistía a un concierto desde la planta 32 de un hotel.

Marilou Danley, de 62 años y quien estaba en Filipinas cuando ocurrió la masacre, fue recibida por agentes del FBI a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles el martes en la noche, según un funcionario policial que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar del caso públicamente.

“Esperamos obtener alguna información de ella pronto”, afirmó el jefe de la policía de Las Vegas, Joseph Lombardo, quien calificó a Danley de “persona de interés” en el ataque.

Apuntó que él está “absolutamente” convencido de que las autoridades encontrarán qué fue lo que motivó a Stephen Paddock, un contador retirado de 64 años al que le gustaba apostar grandes cantidades de dinero y que se suicidó antes de que la policía llegara a la habituación desde la que perpetró la matanza.

Una “persona de interés” en un caso no es un sospechoso formal sino alguien que puede tener información valiosa para la policía durante la investigación de un delito.

