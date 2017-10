Aumentan 30% los sismos en México en los últimos años

Estas cifras contemplan cifras de 2015 a 2016, más datos adicionales al cierre del mes de agosto de 2017; los de mayor magnitud ocurrieron en junio y septiembre

México.- Estadísticas del Servicio Sismológico de la UNAM (SSN) constatan que la sismicidad en México ha ido en aumento en los últimos tres años, no solo en número de temblores sino también en su frecuencia y en su magnitud.

De 2015 a 2016 el número de sacudimientos se elevó de 10 mil 706 a 15 mil 279 lo que significó un aumento de 29.92 por ciento en esos dos años.

La mayoría ocurrió en la Costa del Pacífico y el Golfo de California afectando a los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y el Istmo de Tehuantepec. Con algunos eventos en el centro y norte del país.

En 2015 el de mayor magnitud ocurrió el 13 de septiembre a las 3:14 horas con una magnitud de 6.7 y epicentro a 105 kilómetros al suroeste de Los Mochis, Sinaloa, debido “a una falla de desplazamiento lateral” al contacto entre las placas del Pacífico y de Norteamérica.

29 años después

Entre paréntesis, el Instituto de Geofísica de la UNAM recordó que hace 29 años, el 18 de junio de 1988, hubo otro sismo de 7 grados en esa zona por fallas similares.http://www.ssn.unam.mx/jsp/reportesEspeciales/BCS_13sep2015.pdf

En 2016 el sismo más fuerte ocurrió el 21 de enero a las 12:06 horas con magnitud de 6.5 y epicentro en el Oceano Pacífico 277kilómetros al oeste de Cihuatlan, Jalisco, y también obedeció una falla en el límite de dos placas tectónicas: las de Rivera y Pacífico.

La República Mexicana tiene cinco placas tectónicas: Placa de Norteamérica, Placa del Pacífico, Placa de Rivera, Placa de Cocos y la Placa del Caribe: http://conocegeografia.blogspot.mx/2013/02/placas-tectonicas-de-mexico.h…

Desde enero hasta concluir el mes de agosto de 2017, el Servicio Sismológico Nacional ya había registrado 10 mil 325 sacudimientos con una magnitud máxima de 7 ocurrida el miércoles 14 de junio a las 2:29 horas de la mañana, a 13 kilómetros al noreste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Siguió a una secuencia de 77 sismos que comenzaron el sábado 10 de junio y concluyeron a las 3:34 de la mañana de dicho 14 de junio, debido al contacto entre las placas de Cocos y del Caribe.

Septiembre Negro

Y finalmente, el jueves 7 de septiembre de 2017 a las 23 horas 49 minutos 18 segundos, tiempo del Centro de México, el Servicio Sismológico Nacional registró el sismo de mayor magnitud registrado hasta ahora.

Tuvo su epicentro a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, con efectos devastadores en el sur y centro del país.

A partir de ese momento, el Servicio Sismológico Nacional registró 4 mil 326 sacudimientos (contados hasta el 25 de septiembre) en el Golfo de Tehuantepec.

Entre esos sismos destacó el del 19 de septiembre de 2017 en plena conmemoración del terremoto de 1985 que también se tradujo en el desplome de numerosos inmuebles en la Ciudad de México

Heridas de hace 30 años

Un terremoto devastador ocurrido el mismo día del sacudimiento que 30 años atrás dejó daños estructurales a 2 mil 831 edificios y dejó en condiciones habitables a 1 mil 581 inmuebles, equivalentes al 56 por ciento del total, según el informe oficial del 2 de octubre de 1985 emitido por la entonces Comisión Metropolitana del Distrito Federal.

Dicha comisión precisó que la proporción de edificios total o parcialmente colapsados en el Distrito Federal fue de aproximadamente 2 por cada 1000 inmuebles, de un total de 1 millón 404 mil construcciones.

“La proporción de construcciones totalmente colapsadas fue de 8.46 por 1000 y la delegación Cuauhtémoc fue la más afectada porque un 80 por ciento de todos los edificios destruidos se encontraban en este sector”, precisó aquel informe.

Esta información se encuentra disponible en un documento titulado Crónicas de Desastres Terremoto de México No.3 del Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre de la Organización Panamericana de la Salud. (Disaster Chronicles No.3 Earthquake in México September 19 and 20, 1985 Pan American Heatlh Organization, Regional Office of the World Health Organization).