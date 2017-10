Atropello en Londres fue accidente: Scotland Yard

La policía londinense aclara que el hecho no está siendo investigado como una acción terrorista; se reportan 11 heridos

Londres.- El atropello de 11 personas por un coche que se subió hoy a la acera junto al Museo de Historia Natural no está siendo investigado como una acción terrorista, sino como una colisión de tráfico, informó la Policía metropolitana.

Fuentes del Gobierno británico también señalaron que se trata de “un accidente”, a pesar de que el suceso sembró el caos en esta zona frecuentada por ciudadanos y turistas.

El incidente ocurrió hacia las 13.20 GMT en pleno centro de la capital británica y causó, de momento, once heridos, reportó el servicio de ambulancias de la capital británica.

We attended an incident at Cromwell Road, South Kensington this afternoon. Our statement is below. pic.twitter.com/yBdANOXuZH

— London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 7 de octubre de 2017