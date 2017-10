Aterriza de emergencia avión de Volaris por supuesta “alerta de incendio”

VERACRUZ-.El vuelo 714 con la ruta Ciudad de México – Cancún de la aerolínea Volaris aterrizó de emergencia en el aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona, en Veracruz, Veracruz.

Tras el aterrizaje de emergencia, algunos pasajeros presentaron crisis nerviosa y tuvieron que ser atendidos.

No, todo mundo me está viendo, si yo quisiera me bajaría, vamos a tomar la mejor decisión para que su vuelo salga lo más rápido posible, no se va a tomar una decisión sin haberlo analizado bien, son las 7:45 les pido 15 minutos más, regreso a darles información exacta, porque esta es la primera información que obtengo de los pilotos (…) mil disculpas por la situación, yo sé que tenían situaciones por las que tenían que llegar a su destino”, señaló una trabajadora del aeropuerto