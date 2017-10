Atacante de Las Vegas tenía 19 rifles

Cerca de 19 fusiles fueron encontrados en la habitación del hotel del hombre que realizó un ataque en Las Vegas

ESTADOS UNIDOS.- En el lugar también encontraron cientos de cartuchos de munición y dos rifles con telescopios colocados en trípodes frente de las dos ventanas que habían roto.

La policía encontró al atacante, a quien identificaron como Stephen Paddock, de 64 años, muerto en su habitación del hotel.

Christopher Sullivan, gerente general de Guns & Guitars, una tienda de armas en Mesquite, Nevada, comentó que fue despertado a las 4:00 horas, tiempo local, del lunes por una llamada telefónica del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, que estaba rastreando las armas de Paddock.

Sullivan confirmó que Paddock había comprado tres armas en su tienda, una pistola y dos rifles, en el último año.

Todas las compras fueron legales y se realizaron las pruebas federales de rutina, aseveró el gerente.

“El hombre no tiene antecedentes penales”, declaró Sullivan.

El gerente de Guns & Guitars, quien dijo que también había sido contactado por el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, no proporcionó al medio neoyorquino descripciones detalladas de las armas.

“Hemos cooperado con las autoridades locales y federales”, insistió.

Describió a Paddock como un tipo normal, nada fuera de lo común.

“En cuanto a lo que ocurre en la mente de una persona, no podría decirte, no sé nada de él personalmente”, argumentó.

El autodenominado Estado Islámico (EI) afirmó que Paddock era uno de sus “soldados”, pero no proporcionó ninguna prueba de su afirmación.

Anteriormente el EI ha hecho afirmaciones falsas sobre su papel en algunos ataques terroristas.

Aaron Rouse, el agente especial del FBI a cargo en Las Vegas, explicó que hasta el momento no había pruebas de que el Paddock tuviera vínculos con ninguna organización terrorista internacional.

Citando a una “fuente”, la agencia de noticias del grupo terrorista, Amaq, publicó que el asaltante había “respondido a las llamadas para apuntar a los países de la Coalición”.

Esa frase es una referencia a un famoso discurso de 2014 de Abu Muhammad al-Adnani, un ex portavoz del EI, que pidió a los simpatizantes en todo el mundo llevar a cabo actos de violencia en nombre del grupo terrorista en el territorio de los países involucrados en la lucha contra ellos.

En un segundo boletín sobre el tiroteo de Las Vegas, Amaq añadió que el atacante se había convertido al islam meses antes.

Harrowing video of mass shooting during @Jason_Aldean set of #Route91Harvest Festival in #LasVegas. #MandalayBay pic.twitter.com/gaXgDBbZKV

— Evan Schreiber (@SchreiberEvan) 2 de octubre de 2017