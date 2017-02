Atacan a María Celeste y ella se defiende (FOTO)

Luego de que la Casa Blanca desmintiera que el Gobierno del presidente, Donald Trump, esté considerando utilizar la Guardia Nacional para detener y deportar inmigrantes indocumentados, varios medios dieron a conocer esa noticia.

Una de ellas fue la conductora de Telemundo, María Celeste Arrarás, quien escribió en sus redes sociales: “La Casa Blanca niega que el presidente Trump planee movilizar a 100,000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera para deportar a indocumentados pero un documento obtenido por Prensa Asociada dice lo contrario. Empleados de ICE en diferentes ciudades dicen que el documento llevaba dando vueltas par de semanas antes de ser enviado a la prensa.Tenemos todo incluyendo la opinión de expertos HOY en @alrojovivo a las 4pm EST/PAC,3pm C por @telemundo”.

Sin embargo muchos de los usuarios se mostraron inconformes con la noticia y la acusaron de infundir miedo en los inmigrantes.

“!Basta ya de tu inconciencia, María Celeste! Creas con tus posts histeria colectiva entre el pueblo Hispano… Ya deja a Trump trabajar y dedicate a informar…”, le dijeron.



Por lo que la conductora de Al Rojo Vivo le respondió: “el borrador existe y la medida se contempló. Nosotros mostramos la copia en Al Rojo Vivo y dimos la nota tal cual. Sin añadirle ni quitarle. Si viste el programa precisamente hablamos de que no debe haber pánico pero si preocupación. Tuvimos un experto en Inmigración que lo explicó todo”.

Sin embargo más usuarios le reclamaron: “Estoy de acuerdo contigo esos pobres indocumentados están en terror. Lo peor es que los más asustados los los chicos, ellos también miran las noticias. Nunca me creía que María Celeste andabas estudiando en tu carrera ser sensacionalista WOW que lástima!!!!!”.

La presentadora no se quedó callada y le dijo: “Difiero pero respeto tu opinión. Nosotros damos información con mucha seriedad”.



Pero los ataques no terminaron ahí, varios la señalaron como alguien a quien no le importan los inmigrantes: “y para qué siguen a esta señora si ella es una persona que no le importan los inmigrantes solo busca el caos y el temor en los inmigrantes asco se persona (sic)”.

Algo que no le gustó a María Celeste y le contestó: “?????? De dónde sacas un comentario así???? Realmente no me conoces”.



Aunque también hubo quién la defendió y simplemente les pidió a las personas que dejaran de juzgar a la conductora: “María Celeste no tiene necesidad de engañar, al parecer les hace falta ver más las noticias y comparar si ella miente o no.. por todas partes están parando a la gente… aquí en Texas la gente sale del supermercado y le están preguntando por identificación, si no la muestra se lo llevan….no hay peor ciego que el que no quiere ver y quiere ser ciego y seguir ciego”.