Así usará Google dinero para víctimas de sismo

México.- Para Juanpa Zurita, uno de los creadores de contenidos digitales más famoso de México, hacer videos graciosos o de su vida personal en plataformas como YouTube, Instagram, Snapchat o el extinto Vine tiene un impacto altamente benéfico para la sociedad.

Zurita, que en su canal de YouTube suma casi 6 millones de suscriptores y tiene una audiencia cercana a las 30 millones de personas en el resto de sus plataformas sociales, explicó que con el apoyo de personas de más de 70 países y de Google logró recolectar, con su iniciativa #LoveArmyMexico y la plataforma de recaudación de fondos en línea GoFundMe, más de 1,3 millones de dólares para apoyar a las familias afectadas por los dos terremotos que en septiembre devastador a su país.

“Es increíble ver el valor que tienen las plataformas digitales para conectar con tantas personas, pero sobre todo es asombroso el empoderamiento que da ver a gente queriendo ayudar a otra gente; es una sensación increíble”, dijo en entrevista con Expansión.

Con los 500 mil dólares de Google, más los 800 mil dólares obtenidos a través de donaciones de más de 10 mil personas de 70 países, #LoveArmyMexico planea construir cerca de 100 viviendas en los estados más afectados por ambos terremotos.

Google México es la primera empresa en sumarse a la iniciativa de #LoveArmyMexico. De acuerdo con un comunicado de la compañía, el medio millón de dólares fue aportado por Google.org –el brazo filantrópico de Google– y por los empleados de la compañía, y forma parte del compromiso de entregar un millón de dólares destinados a la ayuda para las víctimas de los terremotos que Sundar Pichai, su director ejecutivo, anunció vía Twitter el pasado 20 de septiembre.

Zurita comentó que #LoveArmy es una iniciativa que nació hace poco más de seis meses, impulsada por Jérôme Jarre, emprendedor y estrella francesa de las redes sociales, quien apoyado por otros YouTubers y creadores de contenidos digitales fundó el movimiento con la finalidad de recaudar fondos para la compra de alimentos y agua para los habitantes de Somalia, cuando ese país pasó por una de las sequías más devastadoras de las últimas décadas.

En pocos días, el programa logró recaudar más de 2,7 millones de dólares, dinero que al cabo de seis meses de trabajo les permitió entregar más de 6 millones de litros de agua y 1 mil toneladas de comida.

El youtuber aún recuerda cómo esa experiencia pasada y el destino lo llevaron a él y a otros 25 creadores y artistas a conformar la iniciativa #LoveArmyMéxico.

“Por azares del destino estaba con Jérôme Jarre fuera de México y, como muchos otros mexicanos que estaban fuera, sentía una impotencia de querer ayudar y no poder hacer mucho, más allá de tuitear o dar aviso en redes de dónde estaban los centros de acopio. Fue cuando decidimos lanzar #LoveArmyMéxico, queríamos contarle al mundo sobre la solidaridad que los mexicanos tuvieron tras el sismo (del 19 de septiembre) y, al mismo tiempo crear un espacio para recabar donativos para todos aquellos que querían y podían donar”, dijo.

Además del joven de 21 años, #LoveArmyMéxico cuenta con el apoyo de otras 25 personalidades, entre ellos actores como Eugenio Derbez y Ben Stiller, youtubers como Germán Garmendia, Lele Pons y Chumel Torres, y músicos como Aleks Syntek.

