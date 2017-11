Así se gestaron los desencuentros que terminaron en insultos de Nacho a Chyno Miranda

El dúo venezolano anunció su separación hace unos escasos meses

Estados Unidos.- Conocidos como “el dúo supremo” o el “dúo brutal”, Chino y Nacho han pasado a ser “el dúo que se tiene arrechera rabia brutal y suprema. Al menos eso es lo que se nota, en cada una de sus declaraciones luego de haberse hecho oficial su separación.

Tanto Jesús Miranda como Miguel Mendoza, han seguido trabajando en la industria musical, logrando respectivos éxitos musicales como solistas. ¿Algún día volverán como dúo?, esa es la pregunta que se hace muchos fanáticos de la agrupación urbana venezolana, que hasta el sol de hoy, es la única en ganarse Latin Grammy.

Su posible enemistad, empezó a tomar forma desde que empezaron los rumores de su separación. Sin embargo, no ha habido declaración de ambas partes donde aleguen que su “disolución momentánea” sea por pleitos legales o personales.

El cantante @nacho EXPLOTÓ contra su ex-compañero de #ChinoyNacho @chynomiranda luego de su declaración en el estudio de @elgordoylaflaca 😱😳 #Nacho #ChynoMiranda Una publicación compartida por JShow (@somosjshow) el 3 de Nov de 2017 a la(s) 7:00 PDT

Aunque recientemente, esos rumores de enemistad volvieron a tomar forma luego de que Nacho diera unas declaraciones a través de su Instagram dirigidas a “sus amigos” que opinan sobre su problema de poder renovar el pasaporte venezolano. Aunque no dio nombre y apellido, todo empieza a tomar conjetura, ya que días pasados su ex compañero musical, ofreció una entrevista al programa “El Gordo y La Flaca” donde aseguró lo siguiente:

“Nosotros no hemos conversado desde hacer un par de meses, de hecho en estos días le comuniqué con parte del equipo de él para decirle que la inmigración de acá de los Estados Unidos me había comentado que el puede venirse con su residencia tranquilamente a los Estados Unidos, entonces yo les dije… mira me comentaron esto para que le digan a Nacho, pero no hemos hablado“, indicó Chyno.

Todo parece indicar que Nacho vio estas declaraciones lo que había dicho Chyno y este no reaccionó de manera muy positiva. El interprete de “Báilame” explotó en sus redes sociales llamándolo “animan, bestia e imbécil”. Aunque no lo mencionó en ningún momento, es más que obvio que estas declaraciones iban dirigidas a Chyno Miranda.

Con Información de Pauta caracas