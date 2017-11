Así opera el cártel de Los Zetas según la DEA

- in Nacional

De acuerdo con la Agencia Antidrogas este grupo criminal es catalogado como el más sanguinario de México.

México.- De acuerdo con un informe de la DEA titulado “Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas” publicado por el pasado mes de octubre del 2017 dieron a conocer como se organizan y mueven la droga los cárteles mexicanos.

En su lista se encuentra el cártel de Los Zetas, catalogado como el más sanguinario de México.

De acuerdo con los recientes datos de la Agencia Antidrogas, Los Zetas surgieron “como un cártel independiente a principios del año 2010, cuando se independizaron oficialmente del Cártel del Golfo”. Sin embargo, hay reportes de que esta organización criminal operaba años atrás.

La DEA publica que luego de la captura de sus líderes, así como “la presión de los cárteles rivales, la aplicación de la ley mexicana y los conflictos internos”, Los Zetas perdieron fuerza y terreno en el contrabando de drogas en México y Estados Unidos.

En el informe añadieron que actualmente “Los Zetas están divididos en dos células rivales: el Cártel del Noreste, que representa una forma renombrada de los principales zetas; y Los Zetas de la Vieja Escuela, un grupo disidente”.

La Agencia Antidrogas detalla que estas dos cédulas de Los Zetas transportan ilegalmente la mayoría de su mercancía a través del área fronteriza de Texas, en Estados Unidos y que tienen su base de mando en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El actual líder de Los Zetas según la DEA es conocido como “El Huevo” y tráfica cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana desde México a través de centros de distribución en Laredo, Dallas, Nueva Orleans y Atlanta.

En ese documento de la DEA también hablaron de otros carteles como el de Sinaloa y ieron a conocer que el capo mexicano, Rafael Caro Quintero, tomó nuevamente el control del tráfico de drogas del cártel de Sínaloa hacia los Estados Unidos.

De acuerdo con la DEA, Caro Quintero regresaría al mundo del narcotráfico luego de recuperar su libertad hace cuatro años y afirman que ahora es uno de los operadores principales del Cártel del Pacífico, bajo las órdenes de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se encuentra preso en los Estados Unidos.

Conformada por desertores del Ejército mexicano, esta organización delictiva opera pujante en varias entidades del país gracias a sus centros de distribución ubicados en el propio país latinoamericano y en EE.UU

DE LOS ZETAS SE CONOCEN VARIAS HISTORIAS DE INTEGRANTES DE ESTE CÁRTEL QUE HAN DEJADO A MUCHOS SORPRENDIDOS.

Como la entrevista que realizó el reportero J. Jesús Lemus Barajasa un reo que era jefes de los Zetas en algunas de las entidades del centro del país. Él controlaba Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco.

“— ¿CÓMO ERA EL LAZCA EN EL TRATO CON USTEDES, SU GENTE?

—Es un tipo a toda m%$#%. No anda con ch%$&$%$#$%, es estricto pero benevolente. Muy inteligente, tiene memoria fotográfica, no se le olvida nada y nunca deja a nadie sin darle una respuesta al favor que le pide. Él sabrá cómo le hace pero siempre apoya a su gente. (…)

— ¿ES CIERTO LO QUE CUENTAN DE ÉL, QUE POSEE UN RANCHO EN LAREDO, EN DONDE TIENE LEONES Y TIGRES Y ALLÍ ARROJA VIVOS A SUS ENEMIGOS?

—Ay p%$#$% periodista, tú y tus m%$%#$%, todo es imaginación de la gente, no pueden ver a un hombre que crece dentro de la sociedad porque luego lo hacen mito. Al rato van a decir que se come vivos a los niños.

— ¿NO ES CIERTO ENTONCES LO QUE SE CUENTA DEL LAZCA?

—Sé que tiene un rancho con un zoológico, pero no he sabido que aviente a sus enemigos a los leones; a esos más bien los ejecuta en forma rápida. A sus enemigos más bien se los come él.

— ¿LOS TORTURA MUCHO…

—No, se los come. Lo que es comer. Tragar pues, paraque me entiendas.

— ¿COME CARNE HUMANA EL LAZCA?

—Lo he visto.

— ¿TÚ HAS ESTADO EN REUNIONES DONDE EL LAZCA INGIERA PROTEÍNA HUMANA?

—He estado en reuniones en las que luego de enjuiciar a alguien y sentenciarlo a la pena de muerte, antes de ejecutarlo le ordena que se bañe a conciencia, incluso que se rasure todo el cuerpo, y lo deja que se desestrese por unas dos o tres horas; hasta les daba una botella de whisky para que se relajen mejor. Después ordena su muerte en forma rápida, para que no haya segregación de adrenalina y la carne no se ponga amarga ni dura. (…)

— ¿CÓMO PREPARAN LA CARNE PARA COMERLA?

—He visto que El Lazca le gusta comerla en tamales y cocida en limón, en tostadas, como si fuera carne tártara.

— ¿Qué parte del cuerpo es la que se come?

—Solo la nalga y el chamorro; de allí sacan los bisteces para preparar la comida. Una vez estuvimos en una reunión en la que se juntó a toda la gente; fue en una posada que se hizo en Ciudad Victoria, y esa vez mandó hacer pozole y tamales.Los que colaboraron con la carne fueron tres centroamericanos que se pasaron de listos. A mí me tocó ver cómo los prepararon para ponerlos en el pozole y en los tamales.

—¿Todos los que estaban en la reunión le entraron a la comida de carne humana?

—Todos sabían que era carne humana y yo no vi a nadie que le hiciera el feo al pozole ni a los tamales; incluso los militares que llegaron a la reunión, invitados por El Lazca, le entraron con mucho apetito.”

Lemus Barajas estuvo durante tres años en prisión y diario era sometido a sesiones de tortura muy intensos que intentaban matar la esperanza de poder vover a ver la luz del sol y narró estas experiencias en su libro “Los malditos. Crónica Negra desde Puente Grande”. La plática con Sánchez Limón sucedió cuatro años antes de que Lazcano fuera abatido en Progreso, Coahuila, en el año 2012.

