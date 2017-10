Así lucen los personajes de ‘Los Locos Adams’ tras 25 años

Carel Struycken (Largo)

Struycken nació en La Haya, Holanda. Antes de encarnar al mayordomo de Los Addams, había aparecido en Las brujas de Eastwick, Star Trek: la nueva generación y Twin Peaks, en cuya secuela está previsto que reaparezca.

Junto a Christopher Hart, fue el único que repitió papel en la tercera entrega de los Addams, lanzada directamente en 1998.

Más tarde, formó parte de Men in black y Me levanté temprano el día de mi muerte, además de aparecer en las series Star Trek: Voyager, Embrujadas y Me llamo Earl.

Padece gigantismo, por lo que tiene una altura inusual: mide 2,13 metros, y eso le ha permitido encarnar a personajes peculiares.