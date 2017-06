Así luce cada protagonista de ‘American pie’ 18 años después

American Pie ha sido una de las películas con un gran éxito en la pantalla grande al ser parte de los adolescentes que inician en un mundo nuevo y lleno de acción.

Si eres de las personas que veía a escondidas estas películas te podrás recordar de esos momentos de oro que no regresaran, esto al observar escenas llenas de risas y con mucho dinamismo. Te gustaría conocer cómo lucen después de 18 años estos actores, pues a continuación conoceremos como les ha ido.

18 años después los personajes de American Pie lucen así

1- Seann William Scott es Steve Stifler

Anuncios

Un hombre de 40 años que no deja a un lado su atractivo y su solidaridad al ser parte de asociaciones para animales, además al participar en películas famosas como El Tesoro del Amazonas y Destino final, y como presentador en los Mtv Movie Awards en 2003.

2- Jennifer Coolidge es Jeanine Stifler

Con 55 años de edad sigue siendo una mujer muy atractiva y presente en películas como Legalmente Rubia, su voz en Robots como también en la serie The Closer.

3- Shannon Elizabeth es Nadia

Una de las mujeres a las que le ha ido bien a sus 40 años al ser parte de la revista del conejito en 2004, al posar sin ropa. Además fue parte del electo Bailando con las Estrellas donde inicio una relación con Derek Hough un año.

4- Mena Suvari es Heather

Una hermosa mujer de 38 años que aún le roba la mirada a muchos, ha participado en varios lugares pero no con el éxito de American Pie. Se separó del productor musical Simone Sestito en 2012 y ahora es una exitosa empresaria al contar con una línea de ropa.

5- Tara Reid es Victoria Lathum

Tara a sus 43 años no luce como lo esperábamos al desaparecer esa figura despampanante que tenía por hacerse una liposucción en 2007 y desafortunadamente se quedó con pliegues en su abdomen, ahora luce muy delgada y superando su depresión.

6- Alyson Hannigan es Michelle Flaherty

La chica pelirroja que enamoró a muchos ha cumplido 43 años y aún luce hermosa. Después de tener una relación con Ginger Fish de la banda de Marilyn Manson, se casó con Alexis Denisof en el 2003 y ahora es madre de dos lindas hijas.

7- Eddie Kaye Thomas es Paul Finich

Ahora cuenta con 36 años y su éxito es grande después de tener un gran reconocimiento al actuar en American Pie, disfruta ser actor y comediante desde hace unos años atrás.

8- Thomas Ian Nicholas es Kevin Myers

A sus 36 años no luce como lo esperábamos ya que la juventud le ha pasado factura, pero después de su participación en esta saga se enfocó en la música y producción de filmes.

9- Chris Klein es Oz

Con 38 años ha sido parte de varias películas como Solo Amigos y American Dreamz, en donde el público principal son los adolescentes. Estuvo comprometido con Katie Holmes en 2004 un año y en 2008 terminó su relación con Ginnifer Goodwin.

10- Jason Biggs es Jim Levenstein

Sin duda la edad le sienta bien al contar con 37 años y lucir como si nada, presente en la serie Orange Is the New Black y se casó con la actriz Jenny Mollen en 2008.