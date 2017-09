Así fue como Eugenio Derbez se enteró del embarazo de Aislinn

Aislinn le mandó a su padre un video mostrándole el ultrasonido.

México-.En declaraciones para el programa Ventaneando, Eugenio Derbez, con ayuda de su esposa Alessandra Rosaldo, contó cómo se enteró que su hija Aislinn lo convertirá en abuelo.

“Nos mandó un video donde venía el ultrasonido y cuando aparece el primer cuadro del ultrasonido…”, dijo Eugenio antes de ser interrumpido por Alessandra que agregó: “yo tenía el celular en la mano”.

Eugenio continuó: “y lo aventó, empezó a gritar de gusto, pero yo no entendí, yo pensé que era un video de esos donde de repente aparece algo en la pantalla, alguien grita y entonces ahh (te asusta) y le digo: ‘a ver, no lo vi’, yo quería espantarme, y yo no sabía ni por qué gritaba. Yo no entendí hasta cinco minutos después que me explicó: ‘es un ultrasonido’, y yo: ‘¿de quién?’, ‘de Aislinn, está embarazada’. Me tardé en entenderlo, no caí”.

