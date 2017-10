Así explicó el presidente Enrique Peña Nieto el incremento en el precio de la gasolina

- in Economía

Muchos temas puntuales fueron tocados la noche del pasado 1 de septiembre durante el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

La fecha coincidió con el aumento en el precio de los combustibles en México. Mismo que dejó los costos de la siguiente forma:

Magna 13.96 a 13.98 pesos mexicanos

Premium 14.81 pesos mexicanos (se mantiene)

Diesel 13.98 a 14.45 pesos mexicanos

Curiosamente, durante su encuentro con jóvenes, el presidente mencionó este punto particular que nos afecta a todos aquellos que poseemos un vehículo. ¿Por qué aumenta el precio?, a continuación les compartimos su respuesta:

Daniel Arriaga del Castillo realizó la siguiente pregunta:

¿Cuál es la razón que lo impulsó a romper la promesa que nos había hecho de que no habría más “gasolinazos” durante su gobierno, creo que ha habido una desviación de recursos que favorecen a la clase política y que no satisfacen el objetivo principal que era no incrementar el precio de la gasolina?

“En 2015, a inicios de año dije que se habían acabado los “gasolinazos”, es decir, los incrementos que se daban mes con mes. No hubo ningún incremento durante el año 2015.

Debo decir que nunca me comprometí a que no se incrementaría el precio de la gasolina. A lo que sí me comprometí es que tendríamos reducciones en las tarifas de luz eléctrica, en las tarifas telefónicas y recientemente en las tarifas del gas LP

La entrada en vigor de la Reforma Energética está permitiendo que se vaya detonando gradualmente una mayor competencia, que se pueda importar libremente por parte de las distintas empresas lo que antes sólo Pemex podía hacer. Esta competencia nos ha permitido bajar el precio del gas LP que consumen la mayoría de los hogares mexicanos.

En cuanto al tema de la gasolina, para los que han viajado a otro país seguro se dieron cuenta que en otros países hay muchas más gasolineras que las que hay en México. Estamos promoviendo el hecho de que el precio de la gasolina se liberalice, es decir: este sujeto a la libre competencia como ocurre en la gran mayoría de los países.

México es de los pocos países que pone un precio fijo a la gasolina. Esto lleva al gobierno, a dedicar recursos fijos para la gasolina, importantes inversiones. En el sexenio pasado hubo años que se dedicaron más de 300 mil millones de pesos al año para subsidiar la gasolina.

Quienes se benefician de ese recurso, son aquellos que tienen un mayor ingreso: quienes tienen vehículo propio y consumen más gasolina.

Los mexicanos consumimos en promedio más de 350 litros de gasolina al año (cada uno). Es una cantidad elevada a pesar de que tenemos pocas estaciones. Por cada millón de habitantes tenemos 90 gasolineras. En España (por ejemplo) por cada millón de habitantes hay 250 gasolineras y en Estados Unidos son más de 400.

¿Qué significa? Que hay mayor competencia.

Lo que debe regular que haya un mayor o menor precio en la gasolina, es la mayor competencia entre proveedores, que es justo esa la ruta del país. Además evitamos que se apliquen recursos públicos a detener su precio, esos recursos se están aplicando en otros temas de mayor importancia para la población.”

Explicación

De acuerdo a lo mencionado durante el informe, la razón por la existen los incrementos en el precio de la gasolina es debido a que se retiró el subsidio que frenaba el cambio en su costo, pese a las variaciones internacionales en el precio del petróleo.

En México el precio de la gasolina era fijo porque su precio estaba soportado por impuestos. Éstos fueron retirados para ser ocupados en otras necesidades.

Por este motivo en Atracción360 los hemos mantenido al tanto sobre la apertura de nuevas marcas de gasolineras en México. Si nos preguntamos sobre cuándo llegarán gasolinas “más baratas” a territorio nacional, la apertura como tal de la libre competencia está proyectada hasta 2018.

En ese año, las gasolineras podrán establecer sus precios, y será decisión de nosotros, los consumidores, elegir a cuál acudir.