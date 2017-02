Así celebró la reina Isabel II los 65 años de su llegada al trono

En la foto oficial, la reina luce un collar y unos aretes a juego con enormes zafiros y diamantes.

Este lunes 6 de febrero se celebraron 65 años de que la reina Isabel II llegara al trono, un hecho histórico, ya que esta es la primera vez que un monarca británico llega al Jubileo de zafiro.

Para celebrarlo, el Palacio de Buckingham publicó nuevamente una foto que muestra a la reina luciendo un opulento juego de joyas; un collar con 16 zafiros oblongos enmarcados por destellantes diamantes y con aretes a juego.

In this photograph, HM is wearing a suite of sapphire jewellery given to her by King George VI as a wedding gift in 1947 #SapphireJubilee

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 6, 2017