Así cambia tu vagina según tu edad

- in Belleza

By canal44

A sus 20 años, la vagina de Mariana adquirió una forma mucho más fina y delgada, a los 30 la coloración pasó de un tono rosa a uno más oscuro…así como ella, millones de mujeres presentan cambios en la vagina.

En el caso de los órganos reproductores femeninos se ven afectados mayoritariamente por el descenso en la producción de hormonas: estrógeno y progesterona.

De acuerdo a tu edad, tu vagina presenta una serie de características, que van cambiando con el paso del tiempo, indica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

A los 20

Dejaste atrás la pubertad y tus órganos han alcanzado un tamaño adulto. Los labios mayores que encierran las partes íntimas podrían verse más delgados. ¿Por qué? A medida que envejecemos, la grasa subcutánea tiende a disminuir a medida que creces.

A los 30

Si notas que tus labios internos se oscurecen, es debido a los cambios hormonales causados por el embarazo o por el envejecimiento.



A los 40

En esta edad son más notorios los cambios en la vagina porque entras a la perimenopausia (periodo previo a la menopausia), los tejidos de la vulva y el revestimiento de la vagina se vuelvan más finos, secos y menos elásticos o flexibles, indica la Sociedad Norteamericana de Menopausia.

A los 50

Puede que sientas dolor si tienes relaciones sexuales pero esto se debe a que los tejidos vaginales se estrechen debido a la menopausia. Esto tiene solución, solo es cuestión de que tu ginecólogo te brinde un tratamiento adecuado a tus necesidades.

No tengas miedo de vivir estos cambios en la vagina, todos los descritos aquí son normales pero si notas que estás presentando secreciones, sangrados cuando no es tu periodo o encuentras alguna protuberancia, no dudes en acudir con un especialista.