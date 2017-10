Asesinan a policía en universidad de Texas en Lubbock

El vocero de la Universidad Texas Tech informó que Hollis A. Daniels disparó al agente en el cuello mientras estaba en un examen médico

Lubbock.- Un agente de la Policía del campus de la Universidad Texas Tech en Lubbock, en el noroeste de Texas, fue muerto a balazos por un presunto estudiante, en un incidente que provocó el cierre temporal de la institución la noche de este lunes.

Las autoridades identificaron al presunto agresor como Hollis A. Daniels, de 19 años.

Chris Cook, vocero de la Universidad Texas Tech, dijo que a Daniels se le había encontrado artículos relacionados con el uso de drogas, y cuando lo llevaron a la estación de policía para hacerle un interrogatorio, el joven sacó un arma de fuego y disparó al agente en la cabeza.

A shooting has been reported at TTU Police Department. Shooter is at large. The campus is on lockdown. Take shelter. https://t.co/jOFvYnGgL6 — Texas Tech (@TexasTech) 10 de octubre de 2017

Una alerta de emergencia en el campus fue emitida poco antes de las 20:30 h local de este lunes (02:30 GMT del martes).

Campus remains on lockdown. Police Officers brought suspect to station for debriefing. Suspect shot an officer, fled on foot. Still at-large — Texas Tech (@TexasTech) 10 de octubre de 2017

Más tarde, el plantel informó que el sospechoso había sido detenido, por lo que el bloqueo se había levantado en el campus.

ALL-CLEAR: The suspect has been apprehended. Lockdown lifted on campus. Avoid TTUPD, north side of campus. https://t.co/jOFvYnGgL6. — Texas Tech (@TexasTech) 10 de octubre de 2017

En un comunicado, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbot, mandó sus condolencias a la familia del oficial muerto. “He hablado con el canciller Robert Duncan para ofrecer mis condolencias, y he movilizado al Departamento de Seguridad Pública para ofrecer asistencia al Departamento de Policía de Lubbock. Mientras que el campus de Texas Tech lidia con esta tragedia, Cecilia y yo rezamos por la seguridad de los estudiantes y toda la comunidad”.

