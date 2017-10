Aseguran que el karma se vengó de Karla Panini

- in Espectáculos

By canal44

Supuestamente se ha separado de Américo Garza, ante toda la situación luego de fallecer Karla Luna

México.- Desde el fallecimiento de Karla Luna, quien fuera su “mejor amiga”, Karla Panini, se ha mantenido en absoluto silencio.

Incluso tuvo que eliminar el contenido de sus redes sociales; en el caso de su perfil de Facebook, le cambió el nombre.

¿EL MOTIVO?

A raíz de la muerte de la comare morena, la ex Lavandera (comare güera) recibió toda clase de fuertes comentarios y hasta amenazas de muerte.

PERO…¿DÓNDE ESTÁ KARLA PANINI?

Con la situación de que el ex de Karla Luna, Américo Garza, se llevó a sus hijas de casa de la fallecida comediante, salió a relucir el supuesto paradero de Karla Panini.

Según algunos medios de la Sultana del Norte, Karla Panini dejó la ciudad de Monterrey, para irse a vivir un tiempo a San Antonio, Texas, mientas toda esta situación se calma, ya que no podía ni salir a la calle, porque recibía toda clase de insultos.

Supuestamente huyó a San Antonio, Texas junto a su esposo Américo Garza.

Cabe resaltar que horas después de haberse llevado a la fuerza a sus hijas Sara Valentina y Nina Victoria, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, activó la Alerta Amber.

Mis pequeñitas felices y yo más de estar con ellas !!! 😍❤️🙏🏻👭 Valorar las cosas mas simples de la vida y ver la mano de Dios siempre en cada paso que damos 🙏🏻❤️ Buenas tardes y bendiciones para todos mis bien armados seguidores … LOS AMO y ustedes se han vuelto una parte muy importante en mi vida, gracias por estar aquí conmigo ❤️ Una publicación compartida de Karlita Luna (@karlalunatv) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 2:44 PDT

Según las autoridades correspondientes, las menores de edad fueron sustraídas del hogar de la fallecida Karla Luna, bajo engaños por parte de Américo Garza y posteriormente, huyó con ellas con rumbo desconocido.

Hasta el momento se desconoce el paradero de las hijas menores de Karla Luna.

De acuerdo con una publicación de TVNotas, Karla Panini está pagando el karma.

Según TVNotas, la ex Lavandera no pudo soportar toda esta situación, por lo que se separó de su esposo Américo Garza, motivo por el cual, decidió irse por un tiempo a la ciudad texana de San Antonio.

Luego de haberse activo la Alerta Amber por la desaparición de las hijas de Karla Luna, Américo Garza mando a su equipo legal, liderado por el abogado Hernán Villarreal, a dar “la cara” en su nombre, ante el temor de ser arrestado.

Mis princesas con su reina 😘🤗👑👸🏻 Una publicación compartida de Karlita Luna (@karlalunatv) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 2:56 PDT

En rueda de prensa, los abogados del ex esposo de la fallecida comediante, señalaron:

“Las niñas están con su papá, no están con un desconocido. Las niñas no fueron violentadas sacándolas de ese domicilio”, expresó el abogado quien afirmó que su cliente goza de la patria potestad.

“El señor tiene el derecho de poder llevar a cabo la convivencia con sus hijas porque él goza de la patria potestad y al momento de fallecer la señora Luna, la custodia obviamente la adopta en base a principio legal”, dijo Hernán Villarreal.

Destacaron toda esta situación como una “cacería de brujas” y un afán de querer “satanizar” a su cliente pues no hubo secuestro.

“Recordemos que cuando hay un asunto mediático que es, o litigado en medios, o litigado en redes sociales, la Procuraduría por lo general implementa situaciones que no son propiamente legales para dar un resultado a la opinión pública”.

Fuente: Debate.com.mx