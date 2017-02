Asegura Trump que atrapará a los responsables de filtraciones

El mandatario estadounidense lamentó la divulgación de información que derivó en la renuncia de su asesor de seguridad, Michael Flynn.

México.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó este jueves contra las filtraciones a la prensa desde el gobierno federal, al asegurar que atrapará a los responsables de divulgar información delicada de su administración que derivó en la renuncia de su asesor en temas de seguridad, Michael Flynn.

En su cuenta oficial de Twitter, el mandatario escribió: “las filtraciones, incluso las filtraciones ilegales de información clasificada, han sido un gran problema en Washington por años. ¡El fracaso New York Times y otros deben disculparse!”.

Leaking, and even illegal classified leaking, has been a big problem in Washington for years. Failing @nytimes (and others) must apologize!

