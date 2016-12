Asegura Mariah Carey que no conoce a Demi Lovato y Ariana Grande

Hace unos meses Mariah Carey causó polémica al decir que “no conocía” a Jennifer Lopez, por lo que fue muy criticada y tachada de irrespetuosa con aires de diva.

En el escándalo no solo se involucraron los fans de las artistas, también cantantes como Demi Lovato, quien se declaró parte del #TeamJen.

“Mariah es una leyenda, tiene mucho talento, pero siempre está metiéndose con otras personas. Lo que ha dicho sobre Jennifer es muy mezquino.

Ariana por el contrario no ha hecho nada malo… Esa mujer es cruel sin motivo aparente. ¿Tiene mucho talento? Sí. ¿Casi sobrehumano? Posiblemente. ¿Es una maleducada sin razón alguna? Sin duda”, escribió en un comentario en redes sociales.

Pero ahora, durante su visita al programa ‘Watch What Happens Live’ Carey dijo no conocer a de Demi Lovato: “No la conozco a ella, así que no le diría nada. Ella debería venir, presentarse ante mí y decir, ‘Esta es mi opinión, ¿qué piensas al respecto?’, Así es como manejas las mi..das ¿ok?”, dijo en tono irónico.

Fuente: www.laparada.mx