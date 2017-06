Araña sale del oído de una mujer (VIDEO)

México.- Lekshmi sintió leves molestias y una sensación inexplicable en su oído derecho, por lo que pidió a su hija la revisara. Dicha incomodidad se convirtió en dolor y su marido la llevó al Columbia Asia Hospital en Hebbal, India, donde le confirmaron que tenía una araña dentro.

El doctor que la atendió se sorprendió al ver un ser viviente dentro del oído, debido a que no es común ver este tipo de cosas.

Lekshmi declaró: “El dolor de oídos me asfixió. Yo no podía pensar en nada, me aterroricé cuando el doctor conformó la presencia de un araña en mi oído”.

Con información de El Debate