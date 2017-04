Apple desarrolla su propio procesador de gráficos para el iPhone

La fabricante de chips Imagination Technologies, quienes desarrollan las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) PowerVR para el iPhone y el iPad, han declarado que Apple ha comenzado a trabajar en su propio diseño con el fin de tener mayor control sobre sus productos.

Este proyecto reduciría la dependencia de la compañía hacia Imagination Technologies, quienes adquieren la mitad de sus ingresos debido a esta colaboración, por lo que podrían dejar de recibir regalías en un periodo de 15 meses a 2 años a partir de ahora.

De ser esto cierto, los iPhones del futuro podrían integrar un chip de serie A que tenga tanto una Unidad Central de Procesamiento (CPU) como una GPU, aunque Imagination muestra un poco de escepticismo por las violaciones que pudieran ocurrir a sus patentes.

“Apple no ha presentado ninguna evidencia para sustentar su afirmación de que ya no requerirá la tecnología de Imagination, sin violar las patentes de Imagination, propiedad intelectual e información confidencial. Esta evidencia ha sido solicitada por Imagination pero Apple se ha negado a proporcionarla”, asegura la compañía en una declaración escrita. “Además, Imagination cree que sería extremadamente difícil diseñar una nueva arquitectura de GPU desde lo básico sin infringir sus derechos de propiedad intelectual, por lo que Imagination no acepta las afirmaciones de Apple”.

Esto indicaría que de lograrlo, Tim Cook y compañía tendrán que enfrentar una batalla legal por la patente de este nuevo proyecto, aunque ambas empresas podrían llegar a un acuerdo comercial.

Con Información de Sdpnoticias.com