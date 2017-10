Aplasta estructura a Marilyn Manson durante concierto en NY

El intérprete deleitaba a sus fans con un cover de “Sweet Dreams” al momento del siniestro.

Estados Unidos.- Marilyn Manson ofrecía un concierto en Hammerstein Ballroom, Nueva York, cuando una estructura colapsó el sábado sobre él.

El cantante de 48 años fue hospitalizado tras sufrir heridas al final del concierto cuando interpretaba un cover de la canción “Sweet Dreams”.

Was shocked as hell when it came down. Really hope he's okay. #MarilynManson #newyork #HammersteinBallroom #HeavenUpsideDownTour pic.twitter.com/N1SuCOR8z1

— Godlike Bonnie (@godlike_bonnie) 1 de octubre de 2017