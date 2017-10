- in Espectáculos

Anticipan un cambio drástico en Game of Thrones

LONDRES (EFE).— La actriz holandesa Carice van Houten, la enigmática sacerdotisa roja Melisandre en la serie de televisión “Game of Thrones (Juego de Tronos)”, aseguró que en la nueva temporada, que comienza el próximo domingo, “veremos a una Melisandre que ha perdido el control y la fe que tenía antes”.

La sexta entrega de la superproducción televisiva basada en la popular saga literaria “A Song of Ice and Fire”, del escritor George R.R. Martin, se estrenará en todo el mundo el domingo 24 de abril, una fecha marcada en rojo en el calendario por su imponente legión de seguidores en todo el planeta.

Sin embargo, a diferencia de cómo se desarrollaron las cinco entregas anteriores, ésta será la primera vez que la serie se anticipará a los libros, ya que Martin no logró terminar a tiempo “The Winds of Winter”, la última entrega, que empezó a escribir en 2010.

“Para la gente que se ha leído los libros sí supone un cambio drástico desde el punto de vista histórico. Pero ahora los guionistas han tenido más libertad artística”, explicó Carice Van Houten en la charla, en la que estaba también el actor irlandés Liam Cunningham (Davos Seaworth).

La sonada muerte de Jon Snow (Kit Harrington) al final de la quinta temporada, que incendió las redes sociales y copó cientos de páginas de diarios y blogs de todo el mundo, ha hecho que el papel de la misteriosa y oscura Melisandre cobre especial relevancia en esta nueva entrega.

“¿Qué está pasando? Melisandre estaba llevando a cabo una misión y, de repente, nada tiene sentido y sus trucos no funcionan, ya que el sacrificio de la niña no tuvo ningún efecto”, declaró la actriz, de 39 años.

“Vamos a ver una Melisandre diferente, una Melisandre que perdió la fe y el control después de que no le funcionara el plan que tenía”, agregó la actriz, mientras juguetea con un colgante dorado con las letras de su nombre.

A final de la última temporada, la sacerdotisa roja al servicio del rey Stannis Baratheon (Stephen Dillane), sacrificó, quemando viva, a la hija del monarca, la pequeña Shireen (Kerry Ingram), en una escena que conmocionó a los seguidores de la serie.

“Fue una escena muy, muy cruel. Estaba contenta de tener una escena tan épica, pero al mismo tiempo pensaba: ‘Dios mío, eso no me va a ayudar, todo el odio que había hacia Joffrey (Baratheon) se va a centrar ahora sobre mí”, señaló.

“Melisandre se está dando cuenta poco a poco de que quizá se ha equivocado en varias cosas. Ahí es dónde la dejamos en la temporada cinco y dónde empieza en la seis”, agregó.

Van Houten, que se incorporó al reparto de “Game of Thrones” en la segunda entrega, en el año 2012, dijo de antemano que “decepcionará a mucha gente”, después de que haya sido señalada por muchos seguidores como la elegida para devolver a la vida al popular Jon Nieve.

“Llevo sintiendo esa presión durante muchos meses, pero no entiendo por qué. ¡Nunca he devuelto a nadie a la vida! Es cierto que hice algunas cosas mágicas, pero creo que voy a decepcionar a mucha gente”, contó la intérprete holandesa.

Su compañero de reparto, Liam Cunningham, de 54 años, mano derecha de Stannis Baratheon en su papel de Davos Seaworth, prometió a los seguidores de la serie que en la nueva temporada verán “cosas increíbles y totalmente inesperadas”.

“Ver a tus personajes favoritos en ese tipo de situaciones tan impredecibles es una de las características de la serie. Los seguidores van a ver cosas increíbles en esta nueva temporada”, explicó el actor irlandés.

