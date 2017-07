Antes de quitarse la vida, este jovencito de 13 años dejó esta nota

Internacional.- A poco de cumplir 14 años, Daniel Joseph Fitzpatrick hizo algo que cambió para siempre la vida de sus familiares y amigos: se suicidó.

Fue su hermana Kristen, de 17 años, quien encontró el cadáver de Daniel colgado con su propio cinturón. Sus padres, Maureen y Daniel, como es normal, cayeron en una profunda tristeza y desesperación. Aún así, decidieron compartir su historia.

Daniel era constantemente acosado por sus compañeros de clase y consideró que, quitarse la vida, era la única forma posible para escapar del dolor que le provocaba esa situación.

Carta

La nota donde explicaba su suicidio es de varias páginas de extensión, pero ésta es la parte que los padres quisieron compartir:

“Al principio todo estaba bien, tenía muchos amigos, buenas notas, y una vida excelente, pero me mudé y regresé, y todo era diferente. Mis viejos amigos cambiaron, no me hablaban, ni siquiera les caía bien. Llegué a sexto grado, Anthony mi amigo, suspendió y yo también suspendí. Pero Anthony me culpaba, él me acosaba junto a John, Marco, Jose y Jack. Lo hacían constantemente, hasta que me peleé con Anthony se pararon, todos, excepto John, él estaba furioso. Terminé peleándome con John y acabé con un meñique fracturado.”

También escribió sobre cómo lo insultaban debido a su peso, sus notas y su supuesta falta de brusquedad.

“ME DI POR VENCIDO. LOS PROFESORES TAMPOCO HICIERON NADA.”

Según su padre, esta es la razón por la que quiere que la nota sea compartida:

“LA HISTORIA DE MI HIJO ESTÁ AHORA AHÍ PARA QUE EL MUNDO PUEDA CONOCERLA Y PARA QUE PUEDA CONOCER EL DOLOR QUE PASÓ. NINGÚN NIÑO DEBERÍA PASAR POR ALGO COMO LO QUE PASÓ MI HIJO.”

Su padre explica lo mal que la escuela trató el acoso escolar de su hijo.

“TODO LO QUE ME DECÍAN Y A ÉL LE DECÍAN ERA: ESTARÁ BIEN, ¿HA IDO A VER A SU CONSEJERO?. TIENES QUE INTENTARLO MÁS DANNY, TODO PASARÁ.”

Y a los padres de los chicos que acosaban a su hijo tampoco los perdona:

“Ustedes podrán abrazar a sus hijos por el resto de sus vidas. Yo no podré hacerlo nunca más. Sus pequeños monstruos me lo arrebataron, a mi esposa, y a sus hermanas. Danny era un alma amable y tierna. No tenía ni una pizca de maldad en su cuerpo… Sólo quiero escucharlo decir “Buenos días, papá” una vez más, y poder decirle “Buenos días, hijo” y “te quiero”, que era algo que hacía todos los días.”

Esperemos que la publicación de la carta de Daniel atraiga la atención a este serio problema del acoso escolar, y a cómo puede tener resultados desastrosos cuando los chicos sienten que no existe otra salida para escapar del tormento, sino el suicidio.