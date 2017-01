Anna Faris podría ser multada con 5.000 dólares por no atender adecuadamente a su perro

El perrito de la la actriz Anna Faris, Pete, un chihuahua al que adoptó hace cuatro años del refugio Kinder4Rescue, fue encontrado vagando por las calles de North Hollywood (Los Ángeles) el pasado viernes en un evidente estado de abandono.

El refugio de animales ha sido el encargado de dar a conocer la noticia a través de un mensaje de Facebook ya eliminado, en el que informa a la intérprete de que, según el contrato de cuatro páginas que firmó antes de llevarse a Pete a casa, no se le permitía entregar al animal a terceras personas para que se ocuparan de su cuidado si ella ya no era capaz de hacerlo, razón por la cual ahora se le podría imponer una sanción económica de 5.000 dólares.

“Hemos estado llamando a tu casa, Anna Faris. Bunny, el cachorrito que adoptaste a través de nosotros hace años, ha sido encontrado medio muerto de hambre en la calle. Alguien lo llevó al veterinario y allí rastrearon su microchip. Hemos estado llamándote durante días sin obtener respuesta. ¿Leíste el contrato que firmaste y la parte acerca de no regalar a otras personas uno de nuestros perros y la multa de 5.000 dólares en la que podías incurrir? Si hubieses estado buscando a tu perro perdido, sin duda te habrías puesto en contacto con nosotros o con la compañía de microchips. No estoy segura de cuál es tu parte de culpa en que este perrito acabara en estas condiciones, pero firmaste un contrato de cuatro páginas, ¿cómo acabó él en la calle? Anna, ser una celebridad no te exime de seguir las reglas o de respetar las impuestas por el refugio en el que adoptaste a tu perrito, o de ceñirte al contrato. Esa es la razón por la que en Kinder4Rescue no permitimos que los perros que se adoptan de nuestro centro se regalen más tarde a terceras personas, porque en muchas ocasiones acaban convirtiéndose en objetos desechables que pasan de mano en mano”, reza el texto escrito, supuestamente, por Laurel Kinder, encargada de dirigir el refugio de animales.

Se cree que tanto Anna como su marido Chris Pratt, padre de su hijo Jack (4), se encuentran fuera de la ciudad y habían buscado un nuevo hogar para su mascota, aunque se desconoce si se trataba de una solución temporal o permanente. Ahora el representante de la actriz ha confirmado que se está haciendo todo lo posible por devolver a casa a Pete, cuya aparición ha llenado de alivio a su famosa dueña.

Sin embargo, y según apunta el portal TMZ, la responsable del centro de animales del que fue adoptado el chihuahua está decidida a obligar a la intérprete a demostrar que, durante los días en que estuvo desaparecido el animalito, trató de encontrarlo por todos los medios antes de plantearse no obligarle a pagar la multa.