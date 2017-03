Ángela Merkel: “Renunciaría si sufriera un trastorno de personalidad”

¿Por qué motivo Ángela Merkel estaría dispuesta a renunciar a su cargo de canciller de Alemania? Este martes le hicieron esa pregunta y dijo que ya había pensado en el tema. “Dejaría el cargo si llego a la conclusión de que existe un trastorno que deforme o afecte permanentemente mi personalidad”.

Según informó el diario alemán ‘Die Welt’, la pregunta la hizo un asistente a la presentación del libro de la ex ministra de Justicia, Sabine Leutheusser, quien tuvo a Merkel como panelista. En 1996, Leutheusser renunció a su cargo en protesta contra un proyecto del Gobierno de Helmut Kohl, que solicitaba mayores facultades para espiar a los ciudadanos.

Merkel es física y política. Asumió la cancillería alemana en el año 2005 y desde entonces se mantiene en el cargo.

La canciller alemana también se preguntó cuán lejos están dispuestas a llegar algunas personas para cumplir su trabajo, aunque dijo que ella mismo no ha tenido problemas para manejar la presión propia de su cargo. “Dejemos esta pregunta aquí porque aún no he renunciado”, comentó.

Con Información de Rpp.pe