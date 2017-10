Amenaza Trump con retirar licencia a televisoras

El mandatario acusa a NBC y otras cadenas de inventar historias.

México.- El presidente estadounidense Donald Trump sugirió este miércoles que debería revisarse las licencias otorgadas a cadenas de televisión, debido a la supuesta falta de objetividad que han montado hacia su administración.

Esto, luego de que un noticiero de NBC asegurara que Trump buscó aumentar diez veces el arsenal nuclear del país, versión inmediatamente desestimada por la Casa Blanca.

En su cuenta oficial de Twitter, el mandatario preguntó: “con todas las noticias falsas saliendo de NBC y otras cadenas, ¿en qué momento resulta apropiado desafiar sus licencias? ¡Mal para el país!”.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a “tenfold” increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017