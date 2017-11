Alysia Macedo la sexy soldado de Estados Unidos

Esta elemento de la Fuerza Aérea de Estado Unidos, roba miradas en redes sociales.

Estados Unidos.-Las mujeres siempre demuestran que no hay reto que no puedan superar, pero cuando la fuerza y audacia se combinan con la sensualidad belleza femenina, el resultado es desconcertante.

Orgullosa elemento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se ha ganado el amor de más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram con sus sensuales fotografías.

La guapa mujer, de tan solo 28 años de edad, se graduó como técnico dental en la Fuerza Aérea de EU. Cabe mencionar que la joven decidió unirse al ejército cuando solo tenía 19 años de edad.

Es una gran competidora que ha participado en diversos concursos, amateurs y semiprofesionales, de bikini. Además entrena a diario para mantener su delineada figura, ya que asegura que “el cuerpazo no llega sin esfuerzo”.

Me despierto a las 4 de la mañana, voy al gimnasio de 5 a 6:30 am, y después me voy a trabajar. Los pacientes comienzan a llegar cerca de las 7:30 y termino hasta las 4:00 o 5:00 pm, reveló la joven.