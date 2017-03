Poner un alto a la obesidad infantil está en tus manos y las estrategias arrancan incluso antes de que tengas hijos. Si lo crees un poco exagerado, revisa estos datos: en el País, ya tienen sobrepeso y obesidad 33.2 por ciento de los menores de 12 años y 36.3 por ciento de los adolescentes de 12 a 19 años de edad. Y los adultos, no se quedan atrás, pues 72.5 por ciento están en esta condición de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2016, que realiza la Secretaría de Salud.

Como verás, el problema atañe a todos los miembros de la familia. ¿Entonces, por dónde empezar? La prevención inicia desde el embarazo. Si están planeando bebé, acude al ginecólogo para revisar tu peso y estado de salud general; estar en tu talla y cuidarte durante los nueve meses para no subir más de lo recomendado es lo ideal, pues una madre obesa puede heredar esta condición al bebé.

Prepárate para un parto vaginal y deja la cesárea sólo como una opción en caso necesario. En el País, hasta la mitad de partos se realiza por cesárea, aunque este procedimiento está indicado en menos del 5 por ciento de los casos, dice Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Nutrición.

El especialista en enfermedades crónicas asociadas a la mala alimentación explica que la flora bacteriana, o microbiota, que coloniza el tubo digestivo de un bebé, se desarrolla cuando atraviesa el canal vaginal al nacer, y, según investigaciones recientes, esto es decisivo en el desarrollo o no de obesidad.

“Con la cesárea, lo que estamos consiguiendo es que muchos niños no tengan una flora bacteriana normal y eso tiene consecuencias graves por daño metabólico que se asocia a la obesidad”, explica el médico.

Lactancia y gateo, ¡básicos!

Otro escudo fundamental para prevenir la obesidad es la lactancia materna, con ella se favorece la asimilación de los nutrientes, los cuales son bien incorporados y empleados por el organismo del bebé.

La lactancia debe ser exclusiva, por lo menos los primeros seis meses, y continuar con ella hasta que el bebé cumpla 2 años, para entonces ya habrás incorporado también los alimentos sólidos.

Algunas mujeres desarrollan condiciones de salud que les impiden amamantar, aunque quieran, y deben recurrir a las fórmulas lácteas; en estos casos el pediatra debe asesorar siempre cuál es la ideal, pues muchas de estas leches procesadas pueden contener hasta 54 por ciento de azúcares.

Cuando inicien con los alimentos sólidos, recomienda el pediatra Antonio Rizzoli, tras los seis meses de lactancia exclusiva, lo ideal es preparar en casa las papillas con frutas, verduras y productos de origen animal, y evitar los alimentos industrializados con alta densidad calórica.

En esta etapa, dice el fundador de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo del Hospital Infantil de México Federico Gómez, los papás ya deben estructurar horarios y dividir alimentos en desayuno, comida y cena con dos colaciones.

“Al niño se le puede dar el pecho en la mañana y en la noche, y la comida y colaciones que sean con alimentos complementarios”.

El también especialista en neurología pediátrica comenta que es fundamental que tengan claro que están alimentando a un niño y no a un adulto, es decir, las porciones deben ser adecuadas a la edad del niño o niña.

Y si el bebé no para de llorar, la comida no es la solución, enfatiza Rizzoli, hay que cuidar desde la primera infancia este aspecto. “Se tienen que explorar sus necesidades. Las emociones no deben controlarse con la comida”, subraya.