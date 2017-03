Alrededor de 35 millones de personas padecen trastornos del sueño en México

En México alrededor de 35 millones de personas padecen algún trastorno relacionado con el sueño.

Existen alrededor de 100 tipos de trastornos.

Entre los más comunes se encuentra el insomnio y el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño, que se relaciona con los ronquidos, dificultad para respirar, sonambulismo y pesadillas.

Las clínicas de trastornos del sueño realizan los estudios de diagnóstico y tratamiento para el control de cualquiera de éstas enfermedades.

“Se trata de venir a dormir una noche en la que al paciente se le colocan algunos sensores, algunos cables que llamamos electrodos y todo eso nos permite determinar si la persona esta despierta, cuánto tarda para dormir, cuál es la profundidad de su sueño, cuánto tarda su sueño y qué factores le disminuyen la calidad en el sueño, con los estudios polisomnográficos se puede determinar bien la presencia de ronquido, de pausas respiratorias, de cambios en la frecuencia cardiaca, en el nivel de oxígeno”, explicó Ulises Jiménez, responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Laura Caballero llevó a su hijo de 11 años a que le realizaran un estudio del sueño o polisomnografía.

“Llegó ayer por la noche, a las 7 de la noche y el estudio lo iniciaron a las 10 de la noche, mientras él dormía empezaron a hacer la polisomnografía y a las 6 y media lo despertaron y a las 8 empezaron con el estudio de latencias”, indicó Laura Caballero.

Aseguró que desde hace varios meses su pequeño padece de síntomas de apnea del sueño.

“Son pequeños periodos donde deja de respirar durante la noche, cuando él duerme, cuando es un sueño profundo y pues me dicen que es peligroso porque hay momentos en el que el cerebro ya no manda la señal y pues el niño puede llegar a un deceso, que es muy riesgoso”, señaló Laura Caballero.

En México entre el 10 y el 12% de la población sufre el síndrome de apnea del sueño.

El insomnio afecta al 42% de las mujeres y al 26% de hombres.

Y el ronquido está presente en el 62% de hombres y en el 50% de las mujeres.

El Día Mundial del Sueño, que se celebra el tercer viernes de marzo, tiene como propósito destacar la importancia que tiene el dormir bien.

“Hay que hacer conciencia, la gente tiene que saber que dormir no es un lujo definitivamente, para todos siempre es más importante estudiar, trabajar, arreglar esto en la casa, hacer los quehaceres, adelantar el día siguiente, para todos es muy importante, pero en lo que no ponemos atención es que si disminuimos nuestro tiempo de sueño después no vamos a poder llevar a cabo todas estas actividades de manera normal”, agregó Ulises Jiménez.

Los trastornos del sueño amenazan la salud y calidad de vida de hasta el 50% de la población mundial.

La mayoría se pueden prevenir o tratar, pero menos de un tercio de las personas que los padecen buscan ayuda profesional.