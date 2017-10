- in Ciencia

By canal44

¿Alguna vez al despertar no has podido moverte? Pues esto es lo que te ha sucedido…

Posiblemente ya te ha pasado en más de una ocasión que ya estabas dormido por la noche y repentinamente tienes la sensación que no puedes mover tu cuerpo con libertad, de hecho no puedes mover más que tus ojos y sientes la presencia de un extraño en la oscuridad de t cuarto.

Aquí es donde las personas comienzan a desesperarse, pues el pánico se apodera de ellas y tampoco puedes gritar, pues tu cuerpo no reacciona, hay quienes han dicho que han alucinado cosas tanto visuales como auditivas en ese momento.

Pues debemos decirte que no estás loco y no eres la única persona que le ha pasado esto, a esto se le llama científicamente como Parálisis de sueño, es por eso que no debes tener miedo a lo que suceda, sabemos que puede llegar a estresar a cualquiera, pues es desesperante todo esto.

Este fenómeno de la parálisis de sueño ocurre cuando la actividad cerebral es sorprendida, es algo que le ocurre al 8% de la población mundial. Es un lapso de tiempo en el que esa persona no tiene la capacidad de mover sus músculo, tampoco puede hablar, llegando a ser desesperante.

Dicho estado de parálisis puede llegar a inmovilizar a la persona por unos segundos, pero también puede durar minutos, es un trance en el que el cuerpo no puede moverse, tampoco la persona será capaz de hablar.

Las personas no pierden el conocimiento mientras esto sucede, debido a eso el estrés puede ser muy alto, este hecho comienza a aparecer en la adolescencia, misma que se puede heredar.

La famosa parálisis del sueño puede ser porque esa persona está sometida a mucho estrés durante el día y también el poco descaso.