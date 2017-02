Alfombra Roja de los Grammy inspira divertidos memes

La creatividad se hace presente esta noche del Grammy.

Esta noche se lleva a cabo la 59 edición de los Grammy Awards 2017. James Corden es el maestro de ceremonias.

Adele (y su tema Hello) abrieron la noche, posteriormente Corden hizo acto de presencia con una caída pica.

Pero claro está que desde el paso de las estrellas por la alfombra roja comenzó la diversión.

why is cee lo green out there looking like a ferrero rocher?#GRAMMYs pic.twitter.com/ujcMxpOUzY

— anna (@nutellaANDpizza) February 13, 2017