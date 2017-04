Alertan que el padecer insomnio aumenta el riesgo de padecer un infarto

Investigadores asiáticos alertan que las personas que padecen insomnio son más propensos a padecer un infarto.

Shenyang, China .– A través de un artículo publicado en European Journal of Preventive Cardiology, la doctora Qiao He, principal autora del estudio, señaló que “dormir es importante para la recuperación biológica y consume cerca de una tercera parte de nuestra vida. Sin embargo, y en las sociedades modernas, cada vez más y más gente se queja de padecer insomnio“.

La especialista recordó que el insomnio es definido como una carencia anormal de sueño y detalló que la dificultad para conciliarlo en el momento en que corresponde dormir, impacta negativamente sobre la salud de quienes lo padecen. Por lo que durante la investigación que lideró, buscaron analizar 15 estudios relacionados con el tema, y en los cuales se realizó el seguimiento a más de 160 mil personas por 29 años.

Según ABC, los resultados de la investigación mostraron que la dificultad para conciliar el sueño se asoció a un riesgo hasta un 27 por ciento mayor de padecer un infarto o un accidente cerebrovascular.

“Encontramos un incremento del riesgo de estos padecimientos en el 18 por ciento de los casos del sueño no reparador ,y un 11 por ciento en el de la dificultad para mantenerse dormido. Por el contrario, el despertarse muy temprano por las mañanas no conllevó ningún riesgo sobre la salud cardiovascular”, explicó He.

Aun cuando los científicos admitieron no tener una idea clara de la forma en que el insomnio se asocia con los infartos, recordaron que estudios previos han mostrado que no lograr dormir puede alterar el metabolismo y la actividad endocrina, con lo que provoca un aumento de la activación simpática, eleva la presión sanguínea e incremento los niveles de citoquinas inflamatorias y proinflamatorias. “Situaciones que han sido documentadas como factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular”, agrega el texto.

Otro de los resultados localizados en el estudio, fue el mayor impacto que tiene el insomnio en las mujeres que en los hombres. “Dadas las limitaciones de nuestro metanálisis y a la ausencia de significación estadística entre sexos, no podemos concluir que el insomnio sea más peligroso para las mujeres. Aun así, sabemos que las mujeres son más proclives a padecer insomnio por las diferencias en los genes, las hormonas sexuales, el estrés y la respuesta a este estrés. Por lo que sería prudente prestar una mayor atención a la higiene del sueño en las mujeres”, concluyó la investigadora.