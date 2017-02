Alejandro Iñárritu sobre gobierno de Trump: un mal remake

Para el director mexicano Alejandro Iñárritu, Estados Unidos vive con la presidencia de Donald Trump un mal remake.

“SABEMOS QUE LA HISTORIA QUE SE ESTÁ ESCRIBIENDO AHORA ES MUY, MUY MALA. DE HECHO, ES UN MAL REMAKE DE UNA DE LAS PEORES HISTORIAS DEL SIGLO PASADO”.

“La única manera en la que ganamos es contando historias buenas, complejas y veraces. Ni los ‘hechos alternativos’ ni las estadísticas falsas derrotarán eso”, manifestó el ganador del premio Oscar.

El mexicano acudió el sábado a la entrega de premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés), en la que fue premiado en 2016 por Revenant.

AHORA LE TOCÓ ENTREGAR EL PREMIO AL MEJOR DIRECTOR, HONOR QUE RECAYÓ EN DAMIEN CHAZELLE, POR SU PELÍCULA LA LA LAND.

El Negro, como lo conocen sus amigos, reconoció la apertura del Sindicato. “Y los directores, los grandes directores que hoy celebramos, han hecho justo eso, contar buenas historias, y estamos agradecidos por eso. Como realizador, como mexicano, como ser humano ante todo, me siento muy honrado, por haber ser reconocido por este Sindicato tan diverso”, agregó.

Damien Chazelle, quien se perfila cada vez más como el favorito para ganar el Óscar, también criticó el veto migratorio impuesto por Trump a varias naciones de mayoría musulmana.

El director mencionó a Asghar Farhadi, director iraní nominado al Óscar este año (por The Salesman), quien no asistirá a la premiación. “Farhadi viene de un país con el que mi gobierno dice que yo no debería tener un diálogo”, lamentó Chazelle.