Al Piojo le llueve sobre mojado; recibe más sanciones

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que suspendió tres partidos al director técnico de los Xoloitzcuintles de Tijuana, Miguel Herrera, además de aplicarle una sanción económica.

Al final del partido de la fecha 11, en el que el conjunto fronterizo empató con el Santos Laguna en el estadio Caliente (1-1), el “Piojo” se encontraba en la tribuna tras haber sido expulsado, donde se enfrascó en una acalorada discusión con un aficionado.

Luego de una investigación de oficio, la Disciplinaria determinó sancionar a Herrera “con tres partidos, más multa económica, por faltar al respeto o insultar al público asistente. Lo anterior con base en el Artículo 32 del vigente Reglamento de Sanciones”.

“Estos tres cotejos de sanción son adicionales a los dos que le impuso la Comisión Disciplinaria en la jornada 11, uno por hacer constantes reclamaciones o protestar las decisiones de cualquiera de los integrantes del cuerpo arbitral y otro por faltar al respeto a los oficiales del partido”, precisó la Comisión, a través de un comunicado oficial.

Herrera se perderá los cotejos frente al Atlas, el América, el Querétaro, los Jaguares de Chiapas y el Toluca. Reaparecerá hasta la penúltima jornada, frente a los Tigres.

Pero Miguel Herrera hace unas semanas ya había hablado sobre sus castigos:

“Se ha perdido toda la credibilidad, no es confianza, es credibilidad porque no están castigando en base de lo que es el reglamento”, comentó el timonel de Tijuana en entrevista con TVC Deportes.

“Le grité ladrón (al árbitro), porque no marco el penal, fue lo único que hice, no invadí la cancha, me fui, entonces habrá que ver qué comentan. La Comisión Disciplinaria es la que está haciendo los errores desde hace varios meses, entonces otros son los que deben acercarse a preguntar qué fue lo que pasó”, dijo el Piojo.

Con información de El Universal.