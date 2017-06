Ahora Presentamos La Pizza De Unicornio Que Es Rosada Y Mullida

De esto están hechos los sueños

Las mejores cosas de la vida están cubiertas de chochitos, algodón de azúcar, y se clasifican como comida de Unicornio. Ustedes ya conocen y aman el café de unicornio, los cupcakes de unicornio, pero ahora, iremos a donde no ha ido ningún Unicornio antes, es la pizza de unicornio.

Oficialmente llamada Pop Candy Land Pizza, y viene de Industry Kitchen, un restaurante en la ciudad de Nueva York. Hecho con masa de arco iris, está cubierta de helado de vainilla de colores, chochitos y Pop Rocks. Cubriendo todo es un puf gigante de algodón rosa y azul con aún más chochitos y Pop Rocks porque es comida de Unicornio y por qué demonios no. Si bien es cortada en ocho rebanadas y se parece a una pizza, sabe más como una galleta de azúcar gigante.

La Pop Candy Land Pizza es una de las nuevas creaciones de Industry Kitchen, que también son conocidos por la 24K pizza, que está cubierta por flakes de oro de 23 quilates y cuesta $ 2,000 dólares.

El restaurante también hace los postres más increíbles como el Chocolate River and the Industry Pouf, que es una masa gigante cubierta en jarabe de chocolate y crema batida, obviamente no recomendada para diabéticos.