Afirma presidente filipino que lanzó a un secuestrador desde helicóptero

“Si ya lo he hecho antes antes, ¿por qué no la haría otra vez?”, dijo Rodrigo Duterte sobre funcionarios que pudieran tomar recursos destinados a damnificados por tifón.

Ciudad de México.- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con lanzar desde un helicóptero a funcionarios que se atrevan a tocar recursos públicos.

De visita en la región de Camerines Sur, una de las más afectadas por el tifón Nock-Ten, que dejó más de 500 mil damnificados, Duterte aseguró que si algún funcionario hiciera uso ilegal de los recursos de apoyo, él mismo lo aventaría desde un helicóptero en marcha.

“Lo voy a llevar en el helicóptero y de camino a Manila, lo echare afuera. Yo lo he hecho antes, ¿por qué no lo haría otra vez? A una altitud baja, no muy alta, porque mientras caes podrías desarrollar alas, a la altitud justa para que el impacto de tu accidente no se escuche”. RODRIGO DUTERTE.

En entrevista con CNN, Duterte aclaró que el comentario fue una broma y que ni siquiera se traslada en helicóptero. El mandatario lamentó que la prensa tome de forma literal cada palabra que dice y rechazó la supuesta investigación que la ONU formula en su contra por, en otra ocasión, haber declarado que mató a criminales con sus propias manos.

“Estoy jugando con ustedes. De verdad eso me gusta. Su equipo sabe que me gusta bromear. Como cuando digo que rezo y que Dios me dijo que hiciera algo. Eso ustedes lo toman y escriben, lo critican y hacen una historia de ello”.

En cuanto al futuro de la relación bilateral entre Estados Unidos (EU) y FIlipinas, que tuvo niveles de tensión cuando dijo que Barack Obama se podía ir al infierno, el mandatario se mostró optimista de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pues considera que ambos comparten un lenguaje popular, y que el magnate es una persona con la que puede dialogar de forma concreta.